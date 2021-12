Biljana Weber přijela do Prahy o pár dní dříve, než musela. Regionální ředitelka americké technologické společnosti Hewlett Packard Enterprise chtěla navštívit oblíbená místa, Národní divadlo i kamarády. Mezi roky 2013 a 2018 v Praze působila jako šéfka českého a slovenského Microsoftu. Biljana Weber bydlí ve Vídni a své české kolegy v kancelářích HPE na Brumlovce vidí poprvé naživo, ačkoliv je ve funkci už skoro dva roky. Dosud jim v osobním setkání bránila pandemie. Testování, rozestupy, roušky – všechno se při její návštěvě v pražské pobočce dodržuje. Manažeři po prvním mítinku s Biljanou Weber HN řekli, že i přes přísnější opatření jsou rádi, že se konečně mohli potkat. Na setkání s viceprezidentkou a výkonnou ředitelkou pro střední a východní Evropu, Turecko, Rusko a Afriku se totiž už dlouho těšili.

HN: Často se říká, že díky rozvoji digitalizace, kterou si vynutila pandemie, a přesunu mnoha lidí na home office jsou technologické firmy vítězi pandemie. Cítíte to také tak?

Je těžké říct, jestli jsou technologické firmy vítězem. Covid umocnil hlad po digitalizaci ve všech podnicích, a to všech velikostí i sektorů. Dokonce zdravotníci v mnohem větší míře využívají telemedicínu. A ano, technologické společnosti tato řešení nabízejí a zprostředkovávají. Přineslo to i určité výzvy. Firmy začaly přemýšlet o tom, jak své zaměstnance inspirovat a jak je propojit na dálku, aby se cítili, že do podniku zapadají.

Nákup jednoho článku Vyberte si způsob platby Platba kartou Rychlá online platba Zpracování osobních údajů a obchodní sdělení Pokračováním v nákupu beru na vědomí, že mé osobní údaje budou zpracovány dle Zásad ochrany osobních a dalších zpracovávaných údajů, a souhlasím se Všeobecnými obchodními podmínkami vydavatelství Economia, a.s. Nepřeji si dostávat obchodní sdělení týkající se objednaných či obdobných produktů společnosti Economia, a.s. » Zaškrtnutím políčka přijdete o možnost získávat informace, které přímo souvisí s vámi objednaným produktem. Mezi tyto informace může patřit například: odkaz na stažení mobilní aplikace, aktivační kód pro přístup k audioverzi vybraného obsahu, informace o produktových novinkách a změnách, možnost vyjádřit se ke kvalitě našich produktů a další praktické informace a zajímavé nabídky. Nechci dostávat obchodní sdělení týkající se objednaných či obdobných produktů společnosti Economia, a.s. Přeji si dostávat obchodní sdělení společnosti Economia, a.s., týkající se též jiných než objednaných či obdobných produktů. Informace o zpracování osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení jsou dostupné zde. KOUPIT ČLÁNEK Připravujeme platbu, vyčkejte prosím. Připravujeme platbu, vyčkejte prosím. Platbu nelze provést. Opakujte prosím akci později. Platbu nelze provést. Opakujte prosím akci později.

Zadejte e-mailovou adresu E-mailová adresa Zadejte e-mailovou adresu. Zadaná e-mailová adresa je ve špatném formátu. Máte již účet? Přihlaste se. Na e-mailovou adresu vám pošleme potvrzení o platbě. Zároveň vám založíme uživatelský účet, abyste si článek mohli po přihlášení kdykoliv přečíst.

Přihlaste se

Zdá se, že už se známe Pod vámi uvedenou e-mailovou adresou již evidujeme uživatelský účet. Přihlaste se.