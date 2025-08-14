Skandinávská technologická společnost Tietoevry neprožívá zrovna dobré období a citelně se to dotkne i její české pobočky. Firma na začátku tohoto roku uváděla, že má v tuzemsku 2700 zaměstnanců, z toho 2300 pracuje v Ostravě. V tamních moderních prostorách kancelářského komplexu Organica ale teď panují obavy zaměstnanců o budoucnost. Podle zdrojů HN by vyšší stovky z nich měly přijít o práci.
Tietoevry patří mezi největší zaměstnavatele v Moravskoslezském kraji. Společnost poskytuje širokou škálu IT služeb pro soukromý i veřejný sektor. Mezi její hlavní oblasti patří softwarový vývoj pro energetiku, zdravotnictví či bankovnictví, poradenství, cloudové služby a řešení digitální transformace.
Co se dočtete dál
- Jaký je rozsah propouštění v české pobočce Tietoevry a v prodané divizi Tech Services.
- Podrobnosti o transakci mezi Tietoevry a britskou Agilitas.
- Které konkrétní oblasti zasáhnou škrty.
- Dopad propouštění na ostravský pracovní trh a uplatnění vývojářů.
