Mezi českými bankami je v poslední době z hlediska změn majitelů a spojování živo. Bankovní domy potřebují být co největší, protože tak mohou lépe rozprostřít náklady na rostoucí regulaci a technologické inovace.

Největší takové slučování se chystá pod taktovkou PPF. Záměr je spojit banku Moneta s Air Bank a česko-slovenskou částí splátkové firmy Home Credit a vytvořit silného hráče na trhu spotřebitelských úvěrů. Podobnou cestou jde i rakouská skupina Raiffeisenbank, která v tuzemsku letos koupila Equa bank a také drobné klienty ING. Pátý největší peněžní dům v Česku tak navýší počet svých zákazníků asi na 1,8 milionu a má ambici – podobně jako Moneta – dostat se do první ligy.

„V bankovnictví platí, že co je velké, to je pěkné,“ říká Igor Vida, generální ředitel a předseda představenstva české Raiffeisenbank. Přiznává, že i pro jeho skupinu by spojení s Monetou dávalo ekonomický smysl. Podle informací HN spolu v minulosti obě strany dokonce jednaly, Vida to ale nechce komentovat. Šéf Raiffeisenbank nicméně věří, že i v současnosti jsou na trhu příležitosti pro nákupy.

„Momentálně situace na trhu spouští určité konsolidační příležitosti. Musíme si interně říci, na co si troufneme, protože naše organizace je po všech těch integracích dost vyčerpaná. A to ještě nemáme dokončenou tu největší, takže musíme být opatrní,“ říká Vida v exkluzivním rozhovoru pro HN.

HN: Banky přestály covidovou krizi dobře, ale co bude dál? Máme tady skokové zrychlení inflace, průmysl trápí problémy v dodavatelsko-odběratelských vztazích, což může mít dopad jak na firemní klienty, tak na domácnosti. Jak se to podle vás projeví na kvalitě úvěrového portfolia a rizikových nákladech?

