Když společnost Apple letos v dubnu představila zařízení AirTag, měli nejspíš radost všichni, kdo občas své věci nechají někde ležet a zapomenou na ně. Je to totiž lokátor, který se dá připevnit na cokoliv, co by se vám mohlo ztratit – klíče, batoh, deštník nebo třeba peněženku. S pomocí AirTagu pak ztracenou věc snadno dohledáte.

V poslední době se ale na sociálních sítích začínají objevovat příběhy, kdy AirTag posloužil ke sledování lidí, kteří o tom neměli ani ponětí. „Doslova se klepu. Podívejte, co jsem našla na svém autě,“ říká v minutovém videu na sociální síti TikTok uživatelka Ashley Scarlettová, která za značkou svého auta odhalila připevněný AirTag. A není zdaleka jediná. O podobných příbězích už informují i americká média a některé prošetřuje tamní policie.

