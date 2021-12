Levicový politik a europoslanec Marek Belka nenechává nitku suchou na současném postupu polské vlády vůči imigraci a varuje, že hospodářská politika současného kabinetu může zásadně poškodit tradiční polskou podnikavost. To vše srovnává se situací v Česku a tvrdí, že oběma zemím by nyní bylo lépe v eurozóně. Belka, který dříve vedl polskou vládu i centrální banku, poskytl HN rozhovor během výroční konference Kam kráčíš, Česko, kterou pořádal Aspen Institute Central Europe.

HN: Co vás nyní znervózňuje více: situace na východní hranici Polska, nebo inflace?

Jako ekonoma mě samozřejmě víc znepokojuje inflace. Ale možná začněme od nepokojů na hranici s Běloruskem. To je samozřejmě vrchol ledovce. Problémy s imigranty v Polsku teprve začínáme prožívat. To, co jsme měli na hranici s Běloruskem, není nic velkého v porovnání s tím, co se dělo a děje na jižní hranici Evropy. Tam byla krize. Z této perspektivy jsou na polské východní hranici incidenty ale velmi hrozivé, protože na druhé straně je bandita, tedy Lukašenko, který celou věc zinscenoval.

