Projekt Hýbeme se hezky česky si dal pro letošní rok za cíl podpořit návrat dětí ke sportu po dlouhém lockdownu. Na jaře se do něj přihlásilo přes 1100 sportovních týmů ze všech koutů Česka a po finálovém hlasování je jasné, jak si 455 finalistů rozdělí finanční podporu ve výši bezmála čtyř milionů korun. Projekt, který připravilo Penny, ovšem nerozdával jen finanční nebo materiální podporu, ale i radost.

O tom, které týmy obdrží podporu 15 tisíc korun a kteří zbývající finalisté dostanou příspěvek ve výši pět tisíc korun, rozhodlo ve finálovém hlasování takřka milion a čtyři sta tisíc lidí přímo v prodejnách Penny. Vybrané týmy se ale mohly těšit i na něco, co by jinak nezažily. Při příležitosti Dne dětí byly ze všech přihlášených vylosovány čtyři, které získaly ojedinělý zážitek. Návštěvu exkluzivního VIP boxu na vybraném fotbalovém zápase na pražské Slavii si užije TJ Sokol Plzeň V a Základní škola Veselí nad Lužnicí. Natáčení televizní reklamy na třetí fázi projektu si zase užily týmy TJ Sokol Lány a Základní škola Rousínov.

„Rozhodli jsme se dát dětem i zážitek, který si za peníze běžně nekoupíte. Věříme, že to bude něco, na co budou vzpomínat celý život,“ říká vedoucí strategického marketingu Penny Vít Vojtěch. „A protože jedním z ambasadorů projektu byl i fotbalový internacionál Vladimír Šmicer, rozhodli jsme se společně s ním uspořádat pro děti i fotbalový trénink.“

Trénink si tak užilo 22 dětí ze Základní školy v Unhošti. „Děti jsou z různých klubů, které hrají v okolí. Po lockdownu, kdy se vše zastavilo, zlenivěly a je složité je vrátit k režimu, který měly před pandemií. Projekt Hýbeme se hezky česky pomáhá tomu, aby děti měly motivaci znovu sportovat. Právě třeba i trénink s Vladimírem Šmicrem, který vyhrál Ligu mistrů a nastřílel 27 gólů za reprezentaci, je motivuje k tomu, chtít být jako on,“ vysvětloval během tréninku Eduard Novák, učitel tělesné výchovy na ZŠ Unhošť.

„Čím více se budeme hýbat, čím více budeme sportovat, tím budeme proti nemocem odolnější. Přístup ke sportu vnímám jako problém celé společnosti a měli bychom na jeho podpoře více pracovat. Proto takové projekty, jako je Hýbeme se hezky česky, mají smysl,“ dodal Vladimír Šmicer.

Pohyb přímo ve školách

Projekt Hýbeme se hezky česky odstartovalo Penny v dubnu letošního roku. Jeho cílem je podporovat dětský sport po celé zemi. „Byli jsme překvapeni, kolik lidí v jednotlivých fázích hlasovalo. I přímo v prodejnách dal svůj hlas některému z týmů prakticky každý pátý nakupující. Hned 14 z nich dostalo hlas od více než osmi tisíc lidí. Potvrdilo se nám tak, že jdeme správnou cestou a že lidé chtějí dětský sport podporovat,“ komentuje závěrečnou fázi projektu Vít Vojtěch. „Spojením s Českou obcí sokolskou a Asociací školních sportovních klubů (AŠSK) se nám podařilo projektem oslovit i týmy v nejmenších městech a obcích a naplnilo se tak to, co bylo naším cílem,“ doplňuje Vojtěch. Nyní se 455 týmů, jejichž seznam je zveřejněn na webu www.hybemesehezkycesky.cz, těší nejen z finanční odměny, ale i materiální podpory.

„Reakce ze stovek našich jednot a jednotlivých sportovních týmů byly od začátku nad očekávání. Důležité je, že se podařilo pomoci i těm dětem, které se věnují sportům, jež nejsou tak populární a rozšířené, jako jsou fotbal nebo florbal. Vždyť se podpory dočkaly děti hrající stolní tenis, cheerleaders, děti, které se věnují gymnastice, atletice, ale hlavně všestrannosti, která bývá v nesokolském prostředí často přehlížena. To je to, co je na tomto projektu unikátní,“ říká Hana Moučková, starostka České obce sokolské.

Prezidentka AŠSK Svatava Ságnerová přidává ještě jeden rozměr akce: „Děti ve školách potřebovaly po dlouhém lockdownu nějaký podnět a právě tento projekt byl takovým impulzem, jak je motivovat k návratu ke sportu. Pro nás je důležité vytvářet podmínky pro pohybové aktivity přímo ve školách, které děti navštěvují, protože je přirozené a logické, aby sportovaly tam, kde se vzdělávají a mají své kamarády.“

Každodenní pohyb je přirozený

Mezi oceněnými jsou i Zajíci Libochovice, florbalový tým při ZŠ Jana Evangelisty Purkyně v Libochovicích. „Snažíme se, aby děti měly to, co pro nás bylo v dětství přirozené – každodenní pohyb a kamarády okolo sebe. Díky spolupráci se Sokolem má více než 500 dětí z naší školy, ale i okolí možnost se rozvíjet, být s kamarády, učit se komunikovat, najít si své místo v partě,“ popisuje učitel a trenér Jan Fictum.

Protože se projekt setkal s velkým ohlasem, už nyní se začíná připravovat následující ročník. „Ukázalo se, že dětský sport potřebuje dlouhodobou podporu. Vymýšlíme, jak projekt vylepšit, jak podpořit ještě více dětí a jak jich ke zdravému pohybu a setkávání s kamarády přivést co nejvíc,“ nastiňuje Vít Vojtěch.

Článek byl publikován ve speciální příloze HN Udržitelná společnost.