Svět se za poslední rok probudil a investice raketově rostou, vyhlašuje duo investorů z fondu J&T Ventures, věnující se rizikovému kapitálu (anglicky venture capital). Zakládající partneři fondu Martin Kešner a Adam Kočík totiž míní, že jakkoliv byl podzim 2020 kvůli covidu pomalejší a většina investorů řešila především dopady pandemie, tak od poloviny letošního roku do toho všichni šlápli a všechno se zrychlilo – od zavírání investičních kol po celkový objem transakcí.

Ruku v ruce s tím podle nich jde i rostoucí kvalita start-upů. A to je podle obou dobře. Kočík s Kešnerem společně vybírají právě začínající technologické firmy, do jejichž rozjezdu pak fond pumpuje peníze. V rozhovoru pro HN mluví o boomu rizikového kapitálu, o tom, podle čeho investují do start-upů, co trápí českou scénu a v čem naopak vyniká. A proč přitahuje investory ze Západu.

