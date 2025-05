Tomáš Kacerovský má ve Wood & Company na starosti fond, který se zaměřuje na investice do blockchainu a kryptoměn. V loňském a předloňském roce se fondu dařilo tak, že byl v rámci fondů Wood & Company nejvýnosnější. Začátek ale nebyl v roce 2022 jednoduchý. „Týden po spuštění padla v USA burza FTX a hodnota fondu se propadla zhruba o 20 procent,“ vzpomíná Tomáš Kacerovský, který do fondu vložil podstatnou část svých úspor a na začátku se mu nespalo úplně nejlépe.

Prosadit takový fond v tradiční finanční společnosti jako Wood & Company navíc nebylo úplně jednoduché. Kacerovský připouští, že ne každý byl z nápadu na podobný fond nadšený. „Naštěstí mi klíčoví lidé věřili,“ vysvětluje v rozhovoru pro HN.

Jeho fond má v současnosti pod správou okolo 15,5 milionu eur (385 milionů korun) a cílí na průměrné roční zhodnocení 25 procent. Peníze do něj vložilo zhruba 200 investorů. „Snažíme se investovat do společností, které mají finální produkt a zákazníky. V kryptoměnovém odvětví vznikla celá řada firem, které žádnou hodnotu nemají,“ říká Kacerovský a přirovnává současný stav kryptoměnového odvětví k období po internetové bublině na konci 90. let.

Tenhle rozhovor jsem si pracovně nazval „investice do kryptoměn pro milionáře“. Je to tak? Musím mít milion, abych do vašeho fondu mohl investovat?

Máme investory, kteří obecně investují miliony. Nicméně do našeho fondu zaměřeného na blockchain a kryptoměny investují lidé třeba od deseti tisíc eur. V momentě, kdy už člověk zainvestuje milion korun do fondu v rámci Wood & Company, může následně investovat libovolnou částku do jakéhokoliv fondu. To znamená, že pokud člověk bude investovat do našich realitních fondů, tak pak může od pěti tisíc eur investovat do jakéhokoliv dalšího fondu, který tady máme. Funguje to také opačně.

