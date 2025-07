Koordinátor objasňování bitcoinové kauzy David Uhlíř skončil ve funkci. Informace Deníku N, potvrdila ministryně spravedlnosti Eva Decroix (ODS) na síti X. Podle ní Uhlíř úspěšně splnil svěřené zadání spočívající v tom, aby ministerstvo od počátku postupovalo transparentně, předvídatelně a v souladu s právem. Uhlíř byl poradcem od 19. června, do konce srpna měl odevzdat zprávu se svými zjištěními a doporučeními. Z vyjádření tiskového oddělení úřadu vyplývá, že zpráva nevznikne a že ministerstvo Uhlířovi vyplatí 160 tisíc korun plus DPH, což je polovina původně sjednané částky.

„Pan doktor Uhlíř odchází v okamžiku, kdy klíčové procesy byly nastartovány a resort je připraven je dál nést vlastní kapacitou. Jeho mise, jak mi sám řekl, byla naplněna. Právě on pomohl vytvořit podmínky, aby rozhodnutí v této věci byla čitelná a pod veřejnou kontrolou,“ uvedla Decroix.

„Během svého působení se koordinátor zaměřil na nastavení pravidel pro vnitřní rozhodovací a auditní procesy, navázání dialogu s veřejností i odbornými organizacemi a zpracování systémových doporučení. Pod jeho dohledem vznikl návrh zadání pro nezávislý audit, zveřejněna byla časová osa kroků ministerstva a analyzovány byly právní i institucionální slabiny systému,“ doplnila Decroix. Výstupy jeho práce budou podle ní pevnou součástí dalších kroků ministerstva.

Kontroverzní mediální výroky

„Skončil jsem na základě dohody. K věci se nebudu vyjadřovat,“ řekl advokát a někdejší ústavní soudce Uhlíř serveru Odkryto.cz. Za práci koordinátora měl jakožto poradce obdržet jednorázovou odměnu 320 tisíc korun bez DPH, přičemž ministerstvo dříve v médiích uvedlo, že tato částka se týká období od jmenování do letošního října.

„Ukončení proběhlo na základě dohody,“ sdělilo bez dalších podrobností tiskové oddělení ministerstva na dotaz, zda Uhlíř skončil z vlastního rozhodnutí.

Podle Deníku N byly jedním z důvodů ukončení spolupráce Uhlířovy mediální výroky. Například serveru Seznam Zprávy řekl, že před příchodem na pozici nevěděl o bitcoinech naprosto nic. Na dotaz, zda se s problematikou již seznámil, odpověděl: „Musel jsem si trochu nastudovat ten technický rámec - jak se prodávají a podobně. Ale stejně tomu nerozumím. Jinak mám na bitcoiny velmi kritický názor: ničemu neprospívají a při jejich těžbě se produkují skleníkové plyny.“

Při nástupu do funkce Uhlíř novinářům řekl, že objasňování kauzy hodlá věnovat celé letní prázdniny. Ke své motivaci řekl, že je zvědavý a že výzvy se mají přijímat. V bilanční zprávě ke svým prvním třiceti dnům v úřadu, kterou ministerstvo zveřejnilo 9. července, Decroix uvedla, že Uhlíř má do konce srpna předložit první výstupy. Napsala také, že jako koordinátor se účastní jednání, odpovídá na dotazy médií i veřejných činitelů, připravuje doporučení pro případné systémové změny, dohlíží na průběh interního vyšetřování a prověřuje zadání externího auditu. Napsala také, že koordinátor má do konce srpna předložit první výstupy.

„Vzhledem k ostatním krokům ministerstva spravedlnosti a skutečnosti, že veškeré těžiště práce nyní leží na orgánech činných v trestním řízení, se ukazuje, že zpráva by pouze duplikovala jiné úkony. Samozřejmě tato skutečnost byla zohledněna v celkovém vyúčtování pana doktora,“ sdělila k tomu Decroix serveru Novinky.cz.

Kvůli přijetí miliardového bitcoinového daru od odsouzeného obchodníka s drogami rezignoval předchůdce Decroix Pavel Blažek (ODS). Národní centrála proti organizovanému zločinu prověřuje okolnosti kauzy pro podezření ze zneužití pravomoci, legalizace výnosů trestné činnosti a nedovoleného nakládání s drogami.