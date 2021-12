Investování do čínských akcií se v posledním roce podobalo chytání padajícího nože. Tamní společnosti kotované na americké burze klesaly skokově podle toho, co zrovna řekl americký nebo čínský regulátor. Každý propad viděla řada investorů jako šanci k nákupu a následně sledovali, jak přicházejí ještě hlubší. Poslední poklesy by alespoň u některých akcií ale už mohly být skutečným dnem.

Nasvědčují tomu nynější kroky čínských autorit. V reakci na ně posílily akcie největších společností asijské velmoci o jednotky procent. Prvním pozitivním signálem je snaha tamního regulátora uklidnit trhy, že se nic jako stažení všech čínských akcií z amerických burz nechystá. Přišla krátce nato, co v minulém týdnu vydala agentura Bloomberg zprávu, že se čínské orgány hodlají blíže podívat na takzvané VIE společnosti.

