Prodej zbraní Ukrajině je pro Rusko nepřijatelný. A pokud nebude Západ respektovat „červené čáry“ Kremlu, bude muset žít s následky. Ruská strana to prohlásila ještě před úterním videohovorem mezi ruským prezidentem Vladimirem Putinem a jeho americkým protějškem Joem Bidenem. V souvislosti s rostoucím počtem ruských vojáků podél hranic s Ukrajinou to znělo značně zlověstně. „Tohle je asi poprvé, kdy na Západě panují větší obavy z ruského útoku než na samotné Ukrajině,“ říká v rozhovoru s HN kyjevský vojenský analytik Myhajlo Samus.

Na rozdíl od roku 2014, kdy došlo k ruskému obsazení Krymu, je podle Samuse ukrajinská armáda připravena k boji. Byť nikdo nepomýšlí na to, že by podstatně větší ruskou armádu mohla porazit. Jejím cílem je způsobit útočícím ruským jednotkám takové ztráty, aby si Kreml řekl, že mu takové škody za pokračování ataku nestojí. „Do roku 2013 ukrajinští politici armádu postupně likvidovali. Mělo to logiku, protože všichni předpokládali, že Ukrajina bude členem jakékoliv vojenské aliance, tak proč utrácet na vojáky,“ vzpomíná Samus.

