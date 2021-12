Několik měsíců trvající mocenský boj ve Volkswagenu, kam patří i největší tuzemský průmyslový podnik Škoda Auto, je u konce. Pozornost soustředěná na osud šéfa skupiny Herberta Diesse zastiňovala jiné rozhodnutí, pro budoucnost koncernu důležité – způsob, jak v příštích pěti letech rozdělí investice ve výši 159 miliard eur. To jsou asi čtyři biliony korun, tedy více než dva státní rozpočty Česka.

Třiašedesátiletý generální ředitel a šéf představenstva Diess stojí v čele Volkswagen Group od dubna 2018. V oslabené pozici byl od září, kdy na zasedání dozorčí rady předestřel úvahy, že německé továrny VW by měly zrušit až 30 tisíc pracovních míst. To popudilo odbory, podle nichž se takové věci s nimi musí předem konzultovat. Dozorčí rada sice Diesse podržela, ale odebrala mu část pravomocí. Převezmou je tři nové osoby v představenstvu, které se rozšíří na 11 členů.

Jedním z vítězů čtvrtečního zasedání dvacetičlenné dozorčí rady je nynější šéf Škody Auto Thomas Schäfer. Manažer, který začal ve Volkswagenu pracovat v roce 2012, se od 1. července 2022 přesune do sídla automobilky ve Wolfsburgu a povede značku Volkswagen. Ta je pro celou skupinu s loňským obratem 223 miliard eur nejdůležitější. Pro srovnání, zatímco Škoda loni vyrobila milion osobních aut, Volkswagen více než pětkrát tolik.

Schäferovo povýšení znamená, že mladoboleslavská automobilka, na niž je navázáno zhruba pět procent HDP Česka a desetina exportu, bude už podruhé za poslední dva roky řešit, kdo ji povede. „Rozhodnutí ještě nepadlo,“ odpověděl mluvčí Volkswagenu na dotaz HN.

V médiích se někdy zmiňuje jméno Martina Jahna, který je od letošního února členem představenstva Škody Auto pro prodej a marketing. Manažer, který se po 13 letech na jiných pozicích ve Volkswagenu vrátil do Česka, ale podle informací HN mezi favority nepatří.

Podle německého zdroje HN, který si nepřál být jmenován, by jedním z kandidátů mohl být Pablo di Si, argentinský šéf Volkswagenu v Latinské Americe. Diess si ho pochvaluje. Proti němu podle téhož zdroje hovoří pochyby, zda do Mladé Boleslavi může přijít někdo, kdo nepochází z Německa či Česka. Tak tomu bývalo doposud.

Obezřetné jsou i škodovácké odbory. „Nevezmeme člověka, který bude proti Škodě, a nevezmeme člověka, který bude slabý. To si pohlídám,“ řekl Jaroslav Povšík, šéf Rady předsedů a Podnikové rady Kovo MB.

Pro celou skupinu Volkswagen je ale nejdůležitější změnou posílení třiapadesátiletého Ralfa Brandstättera, jenž od srpna převezme od Diesse odpovědnost za čínský trh. Ten je pro Volkswagen největší, ale koncernu se tam nedaří tak, jak by si představoval. Podle původní informace publikované HN měl Brandstätter převzít odpovědnost za řízení takzvaných objemových značek, tedy za Škodu, Seat a divizi lehkých užitkových aut. Dozorčí rada je ale ponechala Diessově kompetenci, zároveň se bude ještě starat o dceřinou firmu Cariad vyvíjející pro koncern software.

V nejvyšším výkonném vedení bude také Hildegard Wortmannová, dosavadní členka představenstva dceřiné firmy Audi, kde má na starosti prodej a marketing. Dozorčí rada jí stejné kompetence svěřila na úrovni celého koncernu.

Personální změny se berou jako kompromis, o který se nejvíc zasloužil předseda dozorčí rady Hans Dieter Pötsch. Zabrala jeho „kyvadlová diplomacie“ mezi Wolfsburgem na jedné straně a Salcburkem a Vídní, kde pobývají rodiny zakladatelů (Piëchova a Porscheova), na straně druhé. Spokojené jsou i zaměstnanecké organizace. „V koncernu by měl zase nastat klid,“ řekla šéfka odborů Volkswagenu Daniela Cavallová.

Vedle personálií dozorčí rada Volkswagenu rozhodla rovněž o investicích pro příštích pět let, které dosáhnou výše 159 miliard eur. Automobilka oznámila, že 56 procent z této sumy půjde na elektromobilitu a digitalizaci. Celkově to bude 89 miliard eur. Měly by přispět k tomu, aby se Volkswagen do roku 2025 stal lídrem trhu s elektromobily. Podle předpokladů Volkswagenu by každý čtvrtý nový vůz vyrobený v továrnách koncernu měl mít ve druhé polovině dekády elektrický pohon s bateriemi.

S přispěním Tomáše Procházky a Evy Srpové