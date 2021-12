Henry Cavill klame tělem. Herecký švihák s vyrýsovanými svaly a americkým úsměvem působí jako prototyp playboye. Britský magazín Glamour ho před osmi lety vyhlásil nejvíc sexy mužem planety. A průlomová role Supermana ve filmu Muž z oceli status moderního casanovy jen podtrhla.

Při pohledu na tohohle chlápka by vás napadlo leccos, ale určitě ne to, že je to typický nerd. Zarputilý fanoušek komiksů, videoher, cosplayů, který si klidně postaví vlastní počítač a pak na něm tráví stovky hodin. Jenže právě to je u Cavilla pravda.

V pátek 17. prosince Cavill znovu obsadí obýváky po celé planetě: vrací se totiž v druhé řadě fantasy seriálu Zaklínač jako hlavní hrdina, lovec monster Geralt. První řada se stala ve své době nejsledovanějším pořadem na streamovací službě Netflix (vidělo ji asi 76 milionů uživatelů) a druhá bude zřejmě rovněž lámat rekordy.

Nákup jednoho článku Vyberte si způsob platby Platba kartou Rychlá online platba Zpracování osobních údajů a obchodní sdělení Pokračováním v nákupu beru na vědomí, že mé osobní údaje budou zpracovány dle Zásad ochrany osobních a dalších zpracovávaných údajů, a souhlasím se Všeobecnými obchodními podmínkami vydavatelství Economia, a.s. Nepřeji si dostávat obchodní sdělení týkající se objednaných či obdobných produktů společnosti Economia, a.s. » Zaškrtnutím políčka přijdete o možnost získávat informace, které přímo souvisí s vámi objednaným produktem. Mezi tyto informace může patřit například: odkaz na stažení mobilní aplikace, aktivační kód pro přístup k audioverzi vybraného obsahu, informace o produktových novinkách a změnách, možnost vyjádřit se ke kvalitě našich produktů a další praktické informace a zajímavé nabídky. Nechci dostávat obchodní sdělení týkající se objednaných či obdobných produktů společnosti Economia, a.s. Přeji si dostávat obchodní sdělení společnosti Economia, a.s., týkající se též jiných než objednaných či obdobných produktů. Informace o zpracování osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení jsou dostupné zde. KOUPIT ČLÁNEK Připravujeme platbu, vyčkejte prosím. Připravujeme platbu, vyčkejte prosím. Platbu nelze provést. Opakujte prosím akci později. Platbu nelze provést. Opakujte prosím akci později.

Zadejte e-mailovou adresu E-mailová adresa Zadejte e-mailovou adresu. Zadaná e-mailová adresa je ve špatném formátu. Máte již účet? Přihlaste se. Na e-mailovou adresu vám pošleme potvrzení o platbě. Zároveň vám založíme uživatelský účet, abyste si článek mohli po přihlášení kdykoliv přečíst.

Přihlaste se

Zdá se, že už se známe Pod vámi uvedenou e-mailovou adresou již evidujeme uživatelský účet. Přihlaste se.