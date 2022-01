Seriál – Co dýchá Česko

Jakou cenu má dýchání čistého vzduchu? Několika desítek tisíc korun, procento z ceny bytu nebo měsíce či roky života? Ekonomové se snaží najít odpověď už nejméně šedesát let, ale pořád se jim to tak úplně nedaří. Neexistuje totiž žádný trh, kde by...