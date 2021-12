Vlastníci či správci komunikací musí k bezpečné chůzi lidí po nich přispět pravidelnou a kvalitní údržbou. To ale neznamená, že mají absolutní odpovědnost za to, k čemu tam dojde. Téměř po pěti letech soudní tahanice dospěl k branám Ústavního soudu případ muže, který si při pádu na namrzlém pražském chodníku zlomil kotník a náhrady újmy se domáhal na Technické správě komunikací hl. m. Prahy (TSK), která měla údržbu chodníku na starosti. Neměl to jednoduché.

Muž v noci v lednu 2017 uklouzl při přestupu na autobusové zastávce. Chodník byl namrzlý a pokrytý sněhem. Od minulého úklidu uteklo více než dva dny. Zraněný se obrátil na soud a požadoval po TSK, která údržbu chodníku zajišťovala, zaplacení bolestného ve výši 22 tisíc korun.

