Profesionální dráhu zasvětila kosmetickému průmyslu. Na různých manažerských pozicích v něm působila zhruba čtvrt století. V letech 2013–2017 se ale věnovala oboru diametrálně odlišnému. Zlákalo ji vyzkoušet si vysoký post v představenstvu automobilky. V Opelu se blýskla třeba neotřelou marketingovou kampaní. Dnes třiapadesátiletá Tina Müllerová se pak vrátila do oboru, kde je doma. Více než čtyři roky z Düsseldorfu řídí řetězec parfumerií Douglas. Sází na internetový prodej, což je podle ní před plánovaným vstupem na burzu důležité. Investoři jsou digitalizaci byznysu velice nakloněni.

Douglasu dal jméno skotský mydlář John Sharp Douglas, jenž pocházel z okolí Glasgow a v lednu roku 1821 založil mýdlárnu v Hamburku. Jeho potomci obchod rozšiřovali až do vzniku prvních voňavkářských prodejen v roce 1910. Po fúzích z 60. let minulého století vznikl v roce 1989 současný Douglas Holding. Müllerová jako předsedkyně výkonné rady v něm vytváří to, co v rozhovoru pro časopis Manager Magazin nazvala „čerpací stanicí krásy a pohody“.

