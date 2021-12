Jestli si může bývalá vláda premiéra Andreje Babiše odškrtnout některý bod ze svého programu jako splněný, má v záhlaví napsáno „platy učitelů“. Ať už je to ten původní, dostat odměny pedagogů na jedenapůlnásobek průměrné mzdy z roku 2017, nebo ten následný, držet tyto příjmy na úrovni 130 procent aktuální průměrné mzdy. Obojí učitelé dostali, avšak nastupující kabinet Petra Fialy bude mít péči o platy učitelů i nepedagogických pracovníků v agendě také.

Pokud chce úroveň odměňování udržet na zmíněných 130 procentech celostátního průměru – a to chce –, tempo platového růstu musí udržet pravidelným přidáváním. V příštím roce se například podle Hospodářské komory zvýší průměrné mzdy o dva až tři tisíce korun. To by znamenalo, že by učitelé měli dostat přidáno v průměru 2600 až 3900 korun.

