Zhruba čtyři měsíce poté, co se ozbrojené hnutí Tálibán vrátilo v Afghánistánu k moci, hrozí milionům tamních obyvatel hladomor. Do nového roku, kdy přichází chladné zimní měsíce, vstupuje téměř čtyřicetimilionová země s obavami. Charitativní organizace varují, že nedostatek potravin a prohlubující se chudoba nejvíce zasáhnou děti a mladé lidi.

Jedním z nich je pětadvacetiletý Sibghatullah Ahmadi, který nedávno přišel o práci. Rozhodl se proto, že opustí svou těhotnou manželku a dvouleté dítě a zkusí si najít práci za hranicemi. V Íránu chce pracovat na stavbách. „Musím jít. Je to lepší než nic. Nemáme žádné peníze,“ uvedl pro britský deník Financial Times. List poznamenává, že jiní Afghánci se tváří v tvář nedostatku rozhodnou odejít ještě dál, do Evropy.

