Jestli má uplynulý rok společného jmenovatele, pak je to únava daná přemírou špatných nebo rozporuplných zpráv, kdy člověk jednoduše neví, čemu může věřit. Ty dobré jako by zapadly, k jejich vnímání jako by nezbyl prostor. Neznamená to ale, že se nic zajímavého nedělo. Povedla se řada úspěchů ve fyzice, v biologii, kosmonautice a mnoha dalších vědeckých oblastech. Tady je proto připomenutí několika objevů, které podle nás mají potenciál zachránit nespočet životů, usnadnit lidem budoucnost nebo posunout obzory jejich vědění.

Pátá interakce

Fyzici posledních 60 let mají za to, že vzájemné působení veškerých částic a předmětů se dá popsat pomocí čtyř základních sil. Těmi jsou gravitace, elektromagnetismus a silné a slabé jaderné síly. Nová pozorování vědců ve speciální americké laboratoři Fermilab, která byla zveřejněna letos v dubnu, ale naznačují, že by mohla existovat i další, dosud neznámá pátá síla. Při zkoumání vlastností mionů – částic menších než atom – si vědci všimli, že jejich chování neodpovídá současným předpovědím. Pohybují se jinak, než by měly – tedy pokud by byly současné teorie kompletní.

