Není ani dva týdny ve funkci a už vláda Petra Fialy (ODS) řeší první návrh na úpravu zákonů. Konkrétně těch týkajících se střetu zájmů a provozování rozhlasového a televizního vysílání. Pokud změny projdou, může to zkomplikovat Fialovu předchůdci Andreji Babišovi (ANO) vlastnictví médií. Musel by se jich zbavit, jinak by mu hrozila pokuta v řádech desítek milionů korun.

Návrh je v současnosti v takzvaném připomínkovém řízení, kde se k němu vyjadřují jednotlivá ministerstva a úřady. Nový ministr pro legislativu Michal Šalomoun (za Piráty) chce mít sesbírané připomínky do 7. ledna, aby vláda mohla zákon co nejdřív poslat do sněmovny. Nová pravidla by pak mohla začít platit už od léta.

Už nyní přitom zákon o střetu zájmů zakazuje poslancům, senátorům a členům vlády vlastnit média. A u členů vlády – jímž Babiš donedávna byl – pak znemožňuje i získávat dotace a veřejné zakázky. Bývalý premiér a současný poslanec Babiš je přitom prostřednictvím svěřenského fondu nepřímým vlastníkem mediální skupiny Mafra, jež spadá do koncernu Agrofert.

Nákup jednoho článku Vyberte si způsob platby Platba kartou Rychlá online platba Zpracování osobních údajů a obchodní sdělení Pokračováním v nákupu beru na vědomí, že mé osobní údaje budou zpracovány dle Zásad ochrany osobních a dalších zpracovávaných údajů, a souhlasím se Všeobecnými obchodními podmínkami vydavatelství Economia, a.s. Nepřeji si dostávat obchodní sdělení týkající se objednaných či obdobných produktů společnosti Economia, a.s. » Zaškrtnutím políčka přijdete o možnost získávat informace, které přímo souvisí s vámi objednaným produktem. Mezi tyto informace může patřit například: odkaz na stažení mobilní aplikace, aktivační kód pro přístup k audioverzi vybraného obsahu, informace o produktových novinkách a změnách, možnost vyjádřit se ke kvalitě našich produktů a další praktické informace a zajímavé nabídky. Nechci dostávat obchodní sdělení týkající se objednaných či obdobných produktů společnosti Economia, a.s. Přeji si dostávat obchodní sdělení společnosti Economia, a.s., týkající se též jiných než objednaných či obdobných produktů. Informace o zpracování osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení jsou dostupné zde. KOUPIT ČLÁNEK Připravujeme platbu, vyčkejte prosím. Připravujeme platbu, vyčkejte prosím. Platbu nelze provést. Opakujte prosím akci později. Platbu nelze provést. Opakujte prosím akci později.

Zadejte e-mailovou adresu E-mailová adresa Zadejte e-mailovou adresu. Zadaná e-mailová adresa je ve špatném formátu. Máte již účet? Přihlaste se. Na e-mailovou adresu vám pošleme potvrzení o platbě. Zároveň vám založíme uživatelský účet, abyste si článek mohli po přihlášení kdykoliv přečíst.

Přihlaste se

Zdá se, že už se známe Pod vámi uvedenou e-mailovou adresou již evidujeme uživatelský účet. Přihlaste se.