Paxlovid je v tuto chvíli nejúčinnějším lékem proti variantě omikron viru SARS-CoV-2. Zájem o něj je obrovský po celém světě a odpovídají tomu i podmínky výrobce. Firma Pfizer žádá při objednání zálohu a za 100 tisíc kusů, které chce Česko koupit, je to skoro půl miliardy korun. Takovou sumu ale české ministerstvo zdravotnictví nyní zřejmě nesežene a objednávku pravděpodobně bude muset rozdělit na menší.

Nová mutace koronaviru by se podle predikcí zdravotnických orgánů Evropské unie mohla stát na území členských států dominantní již v polovině ledna. Rychlost šíření tlačí státy k dalšímu nakupování účinných léků. Ty původní, které pomáhají proti mutaci delta, na omikron podle všeho fungovat nebudou. Evropská léková agentura (EMA) sice ještě nedokončila schvalovací proces pro paxlovid od Pfizeru, na konci prosince ale vydala předběžné stanovisko, že lék lze užívat v nouzovém stavu. Česko ho zatím nemá, ministerstvo zdravotnictví by chtělo do republiky až 100 tisíc dávek.

