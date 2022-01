Hned zkraje letošního roku je v energetice rušno. Do éteru unikl návrh Evropské komise rozhodující o tom, v jakých podmínkách budou dále fungovat jádro a zemní plyn. Vrcholní evropští činitelé dali těmto důležitým energetickým zdrojům zelenou. Jelikož se pohybujeme v evropském prostoru, jde o unijní kompromis. A ten samozřejmě přináší svá úskalí.

Velké výzvy a hodně práce čeká především tuzemský teplárenský průmysl. Pokud Česko v nejbližších týdnech v rámci připomínkového řízení nevyjedná zmírnění podmínek, bude muset české teplárenství poměrně v krátkém časovém horizontu rychle zareagovat na nové technologické výzvy související zejména s přimícháváním vodíku do zemního plynu.

Jako akciového analytika mě však nejvíce zajímá dopad na ČEZ, respektive jeho akcie. A zde žádnou negativní reakci nečekám. Hlavním byznysem ČEZ totiž není teplárenství, ale výroba elektřiny a v jejím rámci hraje zásadní roli jádro. Zahrnutí jádra do seznamu zelených zdrojů, byť s určitými omezujícími parametry, považuji za úspěch. Klidně se totiž, s ohledem na mnoho jeho odpůrců v EU, mohlo stát, že by jádro nebylo vzato na milost a bylo by již teď vyškrtnuto z preferovaných zdrojů energie. A to by teprve byla komplikace, nejen pro ČEZ, ale i pro celou tuzemskou energetiku.

Takto bude moci česká jaderná energetika v dalších dvou dekádách fungovat v normálních podmínkách a ČEZ by neměl být ze strany soukromých investorů jakkoliv penalizován za to, že provozuje Temelín a Dukovany a investuje do jejich modernizace. Ano, po roce 2040 vyvstávají i zde otazníky, když jádro již nemá být součástí taxonomie, tedy zelených zdrojů. To může být komplikace zejména u Temelína, který chce ČEZ provozovat až do roku 2060.

Na druhou stranu, a to je potřeba zdůraznit, využít plnou délku životnosti stávajících jaderných bloků nám EU nezakazuje, notabene navržené podmínky pro jádro za horizont roku 2040 se ještě mohou změnit. A i kdyby již EU trvala na svém, tak průběžné kapitálové výdaje do provozu a rozvoje podle mého mohou zajistit dlouhodobou životnost stávajících bloků bez ohledu na peripetie se směrnicemi EU.