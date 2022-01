Programové prohlášení vlády je materiál, ve kterém vláda podrobně vysvětluje, co všechno hodlá udělat v následujících letech. V následné praxi jej pak nejčastěji používají novináři, když chtějí vládě (jakékoliv) vyčinit, že nezvládla to či ono (bez ohledu na to, jak moc pravděpodobný závazek byl). A samotná vláda (jakákoliv) se při svém vládnutí na vlastní program odvolává jen tehdy, když se jí – většinou zcela náhodou – povede z programu něco prosadit. Jinak trpí ohledně vlastního programového prohlášení dlouhodobou ztrátou paměti.

Přesně s tímto nadhledem by se měl člověk na čerstvě zveřejněný program vlády Petra Fialy dívat. Ne že by programové prohlášení bylo špatné, či dokonce nějak odbyté. Právě naopak. Zdá se, že jednotlivé kapitoly sestavovali lidé, kteří dané problematice rozumějí. Což je velká změna oproti dřívějším „létajícím“ expertům, kteří rozumí všemu počínaje sociálním bydlením přes jaderné elektrárny až po řešení pandemií.

Program je neskonale podrobný a leckde překvapivě, s ohledem na dosavadní praxi, reaguje na zapomenuté problémy. Skvělý je například návrh na sjednocení systému sociální péče ze tří resortů do gesce ministerstva práce a sociálních věcí. To zatím naráželo na neochotu resortu zdravotnictví vzdát se nejen části agendy, ale také nemalého balíku peněz.

