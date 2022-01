Poslanec za hnutí STAN Jan Farský je velký politický talent a slušný člověk. Což ovšem neznamená, že nemůže vyhodnotit situaci úplně vadně, ke škodě své strany i politické kultury. Přesně to se nyní bohužel stalo. Farský oznámil, že obdržel Fulbrightovo stipendium a odletí na půl roku do Spojených států. Poslanecký plat sice odevzdá na charitu, mandát si ale chce ponechat. Je to špatně, a to hned z pěti důvodů.

1. Zklamání důvěry voličů. Pokud člověk usiluje o poslanecký mandát, je to zásadní rozhodnutí. Politik tím říká, že chce sloužit veřejnosti. Nabízí svoje schopnosti, zkušenosti, kontakty, přesvědčení. Lidé v českém systému neodevzdávají hlas jen straně, ale také přímo jemu – například Jan Farský dostal coby populární osobnost a lídr kandidátky v Libereckém kraji přes patnáct tisíc preferenčních hlasů. To vůbec není málo. Pokud si najednou řekl, že nějaký čas voliče plnohodnotně zastupovat nebude, neb je pro něj důležitější něco jiného, není to k jeho voličům fér. Kdyby lidé věděli předem, že na půl roku zmizí z politiky, zvolili by ho? Možná ano, ale možná by si řekli, že raději někoho, kdo je odhodlán odevzdat práci pro ně a pro Česko úplně všechno.

Chcete číst dál? Ještě na vás čeká 70 % článku. S předplatným HN můžete začít číst bez omezení a získáte plno dalších výhod! Máte již předplatné? Přihlaste se. Nebo si kupte jen tento článek za 19 Kč.

Nákup jednoho článku Vyberte si způsob platby Platba kartou Rychlá online platba Zpracování osobních údajů a obchodní sdělení Pokračováním v nákupu beru na vědomí, že mé osobní údaje budou zpracovány dle Zásad ochrany osobních a dalších zpracovávaných údajů, a souhlasím se Všeobecnými obchodními podmínkami vydavatelství Economia, a.s. Nepřeji si dostávat obchodní sdělení týkající se objednaných či obdobných produktů společnosti Economia, a.s. » Zaškrtnutím políčka přijdete o možnost získávat informace, které přímo souvisí s vámi objednaným produktem. Mezi tyto informace může patřit například: odkaz na stažení mobilní aplikace, aktivační kód pro přístup k audioverzi vybraného obsahu, informace o produktových novinkách a změnách, možnost vyjádřit se ke kvalitě našich produktů a další praktické informace a zajímavé nabídky. Nechci dostávat obchodní sdělení týkající se objednaných či obdobných produktů společnosti Economia, a.s. Přeji si dostávat obchodní sdělení společnosti Economia, a.s., týkající se též jiných než objednaných či obdobných produktů. Informace o zpracování osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení jsou dostupné zde. KOUPIT ČLÁNEK Připravujeme platbu, vyčkejte prosím. Připravujeme platbu, vyčkejte prosím. Platbu nelze provést. Opakujte prosím akci později. Platbu nelze provést. Opakujte prosím akci později.

Zadejte e-mailovou adresu E-mailová adresa Zadejte e-mailovou adresu. Zadaná e-mailová adresa je ve špatném formátu. Máte již účet? Přihlaste se. Na e-mailovou adresu vám pošleme potvrzení o platbě. Zároveň vám založíme uživatelský účet, abyste si článek mohli po přihlášení kdykoliv přečíst.

Přihlaste se

Zdá se, že už se známe Pod vámi uvedenou e-mailovou adresou již evidujeme uživatelský účet. Přihlaste se.