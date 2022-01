Brněnský podnikatel Jarek Dolák prochází montážní halou nenápadné nově zrekonstruované budovy společnosti SVCS nedaleko centra Valašského Meziříčí. Tady vznikají nápady, které oceňují zákazníci od Francie přes Rusko až po Tchaj-wan. Tady je srdce jedné z mála českých firem, které mají zásluhy na tom, že v Evropě stále existuje alespoň část světové výroby polovodičů. A tedy i čipů.

Na jejich nedostatek se už téměř rok soustřeďuje pozornost výrobních firem i politiků na celém světě. I proto by Evropská unie ráda zvýšila svůj podíl na jejich výrobě. A největší světový producent čipů, tchajwanský koncern TSMC, hledá v Evropě místo pro novou továrnu. To by mohla být šance i pro české společnosti.

Dolák ve valašskomeziříčské výrobní hale ukazuje různé stroje usazené v ocelových rámech. Všechny jsou variantami jednoho výrobku – pece, v nichž se pak v jiných továrnách vypalují křemíkové desky. A právě z nich vznikají čipy.

„Tady s tím si kluci hrají,“ říká o výzkumu a vývoji inženýrů firmy SVCS její spolumajitel. Firma tu podle Doláka mimo jiné testuje i stroj navržený japonským inženýrem v rámci česko-japonsko-korejského výzkumu, jak vyrábět polovodiče kladením jedné vrstvy atomů na druhou.

Padesátihlavá firma SVCS má zhruba stomilionový roční obrat. A několik pecí z dílny SVCS používá i závod mezinárodního koncernu onsemi (dříve ON Semiconductor) v nedalekém Rožnově pod Radhoštěm. Pece, které jsou dělané na míru každému zákazníkovi, představují jen jeden z mnoha výrobních kroků. „Při produkci čipů v onsemi je potřeba udělat asi šedesát technologických kroků. Naše zařízení z toho dělají zhruba čtyři,“ vysvětluje ředitel továrny SVCS Pavel Lukašík.

Přidaná hodnota hlavně při designu

Výroba čipů je složitý a velmi globalizovaný proces a vyžaduje širokou mezinárodní spolupráci. Navíc je to horké politické téma. Americká vláda už několik let tlačí, aby se výroba čipů vrátila z Asie do USA a Evropa, jejíž autoprůmysl právě prožívá akutní nedostatek čipů, chce vybudovat vlastní nové továrny i vývojová centra.

