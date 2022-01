Před čtyřiceti lety už byli Američané unaveni inflací i bojem proti ní. Tempo růstu cen se vyjadřovalo ve dvouciferných číslech, a tak šéf Fedu Paul Volcker dotlačil sazby americké centrální banky k 20 procentům. Byla to drahá léčba. Ekonomika se dostala do recese, burza padala, nezaměstnanost byla též dvouciferná. Ovšem inflace byla v Americe na generace poražena, po roce 1982 už jen jedinkrát překročila pětiprocentní hranici. A to jen „díky“ tomu, že Saddám Husajn okupoval Kuvajt a cena ropy se zdvojnásobila.

Ovšem nyní Američané platí za zboží a služby v průměru o sedm procent víc než loni a zažívají tak zdražování stejně intenzivní jako v létě 1982. Nejsou samozřejmě sami. Češi, kteří se s opravdu vysokou inflací kvůli odstranění cenových regulací a daňovým změnám potýkali naposledy v 90. letech, nevěřícně sledují, jak se mění cenovky v obchodech i jak se nafukují účty za bydlení či energie.

