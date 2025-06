Největší tuzemský producent kol, kopřivnický Bike Fun International, prožil loni nejhorší rok ve své historii. Ze ztráty v desítkách milionů korun se nyní podnik dostává zpět a věří, že nejhorší má za sebou. „Byl to pro nás černý rok, tedy spíš červený,“ naráží na loňskou ztrátu obchodní ředitel firmy pro trhy střední Evropy Jan Tandler. Výrobce kol značek Superior či Rock Machine si loni i za cenu výrazných slev částečně vyprázdnil sklady a plánuje růst v zahraničí na úkor konkurence.

Ačkoliv v továrně v areálu kopřivnické Tatry jsou stále vidět kola Superior s designem, který značka opustila před dvěma lety a dosud se je nepodařilo prodat, vedení společnosti je ohledně budoucnosti optimistické. „V obratu letos rosteme v průměru o 20 procent v porovnání s loňskem. Zároveň jsme se vrátili do zisku. Letošek je ale pořád překlenovací, všechny značky se snaží dostat do černých čísel a prodávat kola co nejvíc za cenu, s kterou od začátku kalkulují, a slevy poskytovat co nejméně,“ říká Tandler, který je v Bike Fun už devět let a přečkal i předloňské propouštění a obměnu managementu.

Máte za sebou rok, který jste označili největším útlumem v historii společnosti. Jak se to projevilo na ekonomických výsledcích?

