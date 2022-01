Máme stále dostatek rukou? Z dlouholetého poslance Marka Bendy (ODS) se stane hlídač toho, zda má nová koalice ve sněmovně vždy dostatečný počet poslanců na důležitá hlasování. Stejná úloha čeká i zástupce dalších vládních stran. Právě disciplinovanost svých zástupců řešily strany v posledních dnech. Přiměla je k tomu příhoda z minulého týdne, kdy opozice využila nedostatku jejich poslanců v jednacím sále.

Na plénu se zrovna řešil stavební zákon, jenž je pro novou vládu velice důležitý. U řečnického pultu právě mluvila exministryně pro místní rozvoj Klára Dostálová (za ANO). Najednou svou řeč ukončila a navrhla, aby sněmovna posunula celý bod na březen. Ačkoliv koalice za běžné situace drží ve sněmovně většinu 108 hlasů, ukázalo se, že nemá v sále dostatek poslanců, a opoziční návrh prošel.

Nepomohlo ani zpochybněné hlasování, jelikož ani napodruhé nedorazilo dost zástupců koalice. Pro hnutí ANO a SPD to byla demonstrace síly, kterou mohou i jako opozice představovat. Pro pětikoalici to bylo ponaučení. Koaliční strany si řekly, že nyní budou jejich zástupci důsledně kontrolovat, zda je v sále přítomna vládní většina, a nebudou se spoléhat na to, že jich bude vždy více než opozice.

