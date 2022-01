Byl bych rád, aby co nejvíc lidí pochopilo, že Karel Janeček není tím miliardářem, který už neví co by, tak se rozhodl kandidovat na prezidenta. Jemu opravdu leží na srdci, aby se tu zlepšilo politické prostředí, má jasno rallyový závodník Vojtěch...

21. 1. 2022 ▪ 5 min čtení