Zhruba za měsíc by se do Česka měla dostat nová očkovací látka Nuvaxovid proti covidu-19 od americké společnosti Novavax. Klíčová část vakcíny se bude vyrábět i v Česku. Novavax předloni za čtyři miliardy korun koupil výrobní závod v osadě Bohumil, která je součástí obce Jevany ve středních Čechách. Ministr zdravotnictví Vlastimil Válek (TOP 09) věří, že by tuto vakcínu mohla vzít na milost i část odpíračů očkování, protože se nejedná o mRNA vakcínu, jako jsou ty od Pfizeru a Moderny. V Česku stále není naočkováno až 400 tisíc lidí starších 60 let. Podle Válka by vakcína od Novavaxu měla do Česka dorazit na přelomu února a března.

Bude Nuvaxovid opravdu vakcínou pro odmítače?

Na rozdíl od mRNA vakcín od společností Pfizer/BioNTech a Moderna jsou proteinové vakcíny, mezi něž patří i Nuvaxovid, na trhu desítky let. Ani metoda mRNA sice není úplně nová, známá je již od 90. let, teprve v době pandemie se ale více dostala do praxe. Část veřejnosti jí proto vyčítá, že se s ní očkuje příliš krátce na to, abychom se nemuseli bát dlouhodobých nežádoucích účinků. „U mRNA vakcín v podstatě můžeme hodnotit jen rok jejich fungování, kdežto proteinové vakcíny známe desítky let,“ sdělil HN Marek Petráš, vakcinolog a přednosta Ústavu epidemiologie a biostatistiky 3. lékařské fakulty Univerzity Karlovy. Stejně jako ministr zdravotnictví se i Petráš domnívá, že by vakcína od Novavaxu mohla oslovit také část lidí, kteří dosud očkování proti covidu-19 odmítali. „Nedělejme si ale iluzi o tom, že všichni, kteří se neočkovali, se teď nechají naočkovat,“ dodal Petráš.

Chcete číst dál? Ještě na vás čeká 70 % článku. S předplatným HN můžete začít číst bez omezení a získáte plno dalších výhod! Máte již předplatné? Přihlaste se. Nebo si kupte jen tento článek za 19 Kč.

Nákup jednoho článku Vyberte si způsob platby Platba kartou Rychlá online platba Zpracování osobních údajů a obchodní sdělení Pokračováním v nákupu beru na vědomí, že mé osobní údaje budou zpracovány dle Zásad ochrany osobních a dalších zpracovávaných údajů, a souhlasím se Všeobecnými obchodními podmínkami vydavatelství Economia, a.s. Nepřeji si dostávat obchodní sdělení týkající se objednaných či obdobných produktů společnosti Economia, a.s. » Zaškrtnutím políčka přijdete o možnost získávat informace, které přímo souvisí s vámi objednaným produktem. Mezi tyto informace může patřit například: odkaz na stažení mobilní aplikace, aktivační kód pro přístup k audioverzi vybraného obsahu, informace o produktových novinkách a změnách, možnost vyjádřit se ke kvalitě našich produktů a další praktické informace a zajímavé nabídky. Nechci dostávat obchodní sdělení týkající se objednaných či obdobných produktů společnosti Economia, a.s. Přeji si dostávat obchodní sdělení společnosti Economia, a.s., týkající se též jiných než objednaných či obdobných produktů. Informace o zpracování osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení jsou dostupné zde. KOUPIT ČLÁNEK Připravujeme platbu, vyčkejte prosím. Připravujeme platbu, vyčkejte prosím. Platbu nelze provést. Opakujte prosím akci později. Platbu nelze provést. Opakujte prosím akci později.

Zadejte e-mailovou adresu E-mailová adresa Zadejte e-mailovou adresu. Zadaná e-mailová adresa je ve špatném formátu. Máte již účet? Přihlaste se. Na e-mailovou adresu vám pošleme potvrzení o platbě. Zároveň vám založíme uživatelský účet, abyste si článek mohli po přihlášení kdykoliv přečíst.

Přihlaste se

Zdá se, že už se známe Pod vámi uvedenou e-mailovou adresou již evidujeme uživatelský účet. Přihlaste se.