Pražské Divadlo Bez zábradlí kvůli pandemii přerušuje dočasně činnost od pondělka až do konce března. V tiskové zprávě to oznámila mluvčí divadla Nikol Kouklová. Důvodem je podle ní to, že kvůli onemocnění covid-19 jsou někteří členové hereckého...

24. 1. 2022 ▪ 2 min čtení