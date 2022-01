Okresní soud v polských Glivicích vydal v prosinci přelomový rozsudek. Uznal, že znečištěné ovzduší ve městě Rybnik, které leží jen asi 30 kilometrů vzdušnou čarou od Ostravy, porušuje práva Oliwera Palarze na zdraví, volný pohyb i nedotknutelnost bydlení. Stát mu za to musí vyplatit 30 tisíc zlotých, tedy asi 160 tisíc korun. Palarz odškodnění dostal jako vůbec první Polák, v Česku se to zatím nikomu nepovedlo. „Je to velice důležitý rozsudek pro všechny, kteří žijí nebo pracují ve znečištěném prostředí, protože dokazuje, že stát je zodpovědný za škodlivé povětří. Tito lidé teď mají šanci na to, aby je stát odškodnil,“ neskrývá nadšení Palarz. Žalobu na stát podal v roce 2015, odškodnění se tak dočkal až po šesti letech.

Kvalita ovzduší v Rybniku je dlouhodobě špatná. Obsah škodlivých látek ve vzduchu, jako je například hrubý či jemných prach, je vysoký i 160 dní v roce, tedy více než třetinu roku. Když se s Palarzem scházíme na rozhovor v restauraci pod místním divadlem v listopadovém odpoledni, smog je ve vzduchu výrazně cítit a na obzoru ho také vidíme. „Jakmile začne topná sezona, bolí mě v krku, mám často rýmy a to je i podle lékařů důsledek života ve znečištěném ovzduší,“ popisuje. Žalobu na stát ale podal především proto, že se podle něj v Rybniku, kde bydlí kolem 140 tisíc lidí, na podzim a v zimě nedá žít.

„Ve dnech, kdy je škodlivin v ovzduší extrémně hodně, Inspektorát ochrany ovzduší Slezského vojvodství na svůj web dává výstrahu, aby lidé nechodili ven. Tím jsou omezena má práva, protože já ani moje rodina nemůžeme normálně fungovat, nemůžeme jít na zahradu, nemůžeme venku trávit volný čas, relaxovat ani jít běhat. Je to také psychická zátěž. Když vím, že škodliviny způsobují různá onemocnění, včetně rakoviny, bojím se, že za rok, za dva, za tři mohu vážně onemocnět,“ popisuje své obavy muž, který žije s manželkou a dvěma dětmi v centru města. Ročně kvůli škodlivému vzduchu v zemi zemře kolem 40 tisíc Poláků.

