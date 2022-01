Zprávy čtyřicetiletý programátor Andrij moc nečte, takže současné napětí na rusko-ukrajinských hranicích příliš nevnímá. Tvrdí, že to nepotřebuje, že je připravený. Pokud by se něco stalo, odveze manželku s dětmi na vesnici ke tchyni a sám se vrátí bojovat proti agresorům. Z obyvatel, kteří žijí na hranicích s Ruskem či separatistickými doněckými republikami, není Andrij zdaleka jediný, kdo přemýšlí, co bude dělat, pokud by Kreml skutečně zaútočil.

Ovšem žádnou paniku kolem sebe nevidí. Lidé poblíž hranic totiž s hrozbou války žijí posledních osm let. Situaci navíc uklidňují i ukrajinští politici, podle nichž žádná invaze z Ruska nehrozí. Předseda důležité Rady pro bezpečnost a obranu Oleksij Danilov prohlásil, že některé západní země zbytečně vyvolávají paniku.

Přesto Andrij nehodlá nic riskovat. „Loni v létě jsem u tchyně v domě prohloubil a zpevnil sklep, takže teď je to poměrně slušný kryt. Pořídil jsem benzinový generátor, tudíž bude i elektrika. Co se týče zásob jídla, tak ty tam teď jsou asi na měsíc, spíš déle. Odvezu tam holky a sám se vrátím do města,“ vysvětluje otec dvou dospívajících dcer z Kramatorsku.

