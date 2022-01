Vojtěch Adam měl vést Mendelovu univerzitu, dokonce ho už i jmenoval prezident Miloš Zeman. V pondělí ráno však profesor chemie oznámil, že s okamžitou platností na post rektora zmíněné brněnské vysoké školy rezignuje. „Naše univerzita má větší váhu než akademická kariéra jednotlivce. Pevně věřím, že využiji pomyslně řečeno druhé šance a budu pokračovat v oblasti vědy, do které jsem – neskromně říkám – přinesl řadu užitečného,“ napsal Adam v prohlášení.

V pondělí k situaci zasedal akademický senát univerzity, který zvolil volební komisi. Ta by se měla sejít ještě tento týden. „Musí si zvolit svého předsedu a stanovit harmonogram. Poté už by se mohlo spustit návrhové kolo z volebních okrsků fakult, kde hlasují akademičtí pracovníci a studenti zvlášť. Z každé fakulty tak jsou navrženi dva lidé. Návrhové kolo ale pravděpodobně neproběhne dřív než 14. února, kdy začíná semestr a studenti jsou ve škole,“ vysvětlil HN předseda akademického senátu Jiří Skládanka. Nového rektora bychom mohli znát do dvou měsíců.

Adama zvolil akademický senát univerzity rektorem loni na podzim. Zanedlouho poté ale jedna z doktorandek na Twitteru upozornila na potenciálně upravená data ve vědeckých článcích, u kterých byl spoluautorem. Mendelova univerzita v čele s rektorkou Danuší Nerudovou, která ve funkci skončila k poslednímu lednu, proto sestavila expertní komisi, která necelé dva měsíce zmíněné práce zkoumala. Minulé úterý přišla se závěry, které domněnky o upravených datech potvrdily.

„Mým cílem bylo od začátku hledat a opravovat tato pochybení, i když by jednodušší a vlastně i legitimní cestou bylo ukázat na členy mého týmu, kteří dané úseky práce měli na starosti. Přesto jsem to neudělal a ani neudělám. Věřím v tým, a proto za pochybení přijímám svůj díl odpovědnosti,“ napsal Adam v prohlášení, které mají HN k dispozici. Ještě minulý týden přitom rezignaci odmítal s tím, že dané problémy nejsou tak zásadní, aby kvůli nim musel odstupovat z funkce.

Adam se po zveřejnění chyb skutečně aktivně zapojoval do jejich oprav, což v závěrech ocenila i expertní komise. Ta dále upozornila na to, že šest zkoumaných prací má být z webů odborných časopisů okamžitě staženo, u dalších tří to doporučuje. Celkem se zaobírala 12 pracemi.

Po zveřejnění závěrů komise doporučila Adamovi odstoupit i sama Nerudová, která teď rezignaci svého nástupce ocenila. „Oba jsme vyvinuli maximální úsilí, abychom komplikovanou situaci vyřešili způsobem, který neohrozí budoucnost a reputaci univerzity. A to se podařilo. Profesor Adam potvrdil, že univerzita je pro něj důležitější než osobní prospěch,“ uvedla Nerudová s tím, že si Adam zaslouží dostat šanci očistit své jméno.

Nyní je proto třeba zvolit nového rektora. Kandidáty z fakult bude vybírat akademický senát v tajném hlasování. „Odhadem lze říct, že bude trvat zhruba dva měsíce, než budeme znát nového rektora. Je třeba případné kandidáty prvně oslovit, ti pak také musí mít čas k sepsání teze, jak chtějí univerzitu vést,“ vysvětlil předseda akademického senátu Jiří Skládanka.

Na dobu, kdy bude Mendelova univerzita bez rektora, určí ministerstvo školství jeho dočasného zástupce. Jméno oznámí v úterý. Studenti však podle Skládanky nepocítí, že je instituce bez „šéfa“. „Máme fungující vedení jednotlivých fakult i další orgány, které potřebujeme k normálnímu chodu školy. Univerzita není jen rektor,“ dodal.

Na podzim senát volil mezi čtyřmi kandidáty. Současný prorektor Martin Klimánek by se o post znovu rád ucházel, pokud by dostal příležitost. „Bude záviset na řadě dalších skutečností, nicméně nyní mohu potvrdit, že pokud bych z návrhového kola opět vzešel jako jeden z kandidátů, s největší pravděpodobností bych kandidaturu přijal,“ řekl Klimánek, který dostal v podzimních volbách devět hlasů.

Ředitel Odboru informačních technologií Stratos Zerdaloglu se k situaci nechtěl vyjadřovat a ani další bývalý kandidát není rozhodnutý, jestli by se o post rektora znovu ucházel, kdyby ho fakulta opět navrhla. „Vzhledem k turbulentnímu vývoji událostí v posledních dnech nejsem v tuto chvíli schopen na tento dotaz reagovat,“ odpověděl na dotaz HN Otakar Holuša z Fakulty regionálního rozvoje a mezinárodních studií.