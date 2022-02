Děsivé výsledky výzkumů ukazují, že v souvislosti se znečištěním vzduchu a vody roste počet případů rakoviny, leukémie, křivice a mění se krevní obraz dokonce i u dětí. Je šokující, že tento kolektivní úkol, který se týká zdraví milionů lidí, byl téměř zcela opomíjen. Nebe nad Porúřím musí být opět modré!“ hřímal v Beethovenově sále v Bonnu při svém kandidátském projevu na německého kancléře politik Willy Brandt. Psal se rok 1961, a i když Brandt tehdy nezvítězil a kancléřem se stal Konrad Adenauer, tímto apelem nastartoval v jedné z nejprůmyslovějších oblastí země zásadní změny. Environmentální změny.

Porúří je obrovské souměstí ve spolkové zemi Severní Porýní-Vestfálsko a byla to oblast, která stála za německým hospodářským zázrakem po druhé světové válce. Magazín Der Spiegel v roce 1961 spočítal, že mezi městy Hamm a Moers, tedy ani ne 90 kilometrů od sebe vzdušnou čarou, tehdy fungovalo 56 Thomasových konvertorů pro výrobu oceli, 18 uhelných elektráren, 75 důlních elektráren, 82 vysokých pecí či pecí pro tavení oceli, 17 cementáren a ropných rafinerií a v oblasti převáželo suroviny a materiály téměř dva tisíce lokomotiv, včetně parních. Ocelové srdce Německa s velkou koncentrací energetického a uhelného průmyslu sice dávalo místním práci, zároveň jim ale bralo zdraví i životy.

Třeba v prosinci 1962 zasáhla část regionu takzvaná smogová krize, podobná velkému smogu, který o 10 let dříve zabil ve Velké Británii kolem 12 tisíc Londýňanů. Ve městě Bochum se tehdy ve vzduchu naměřilo 5000 mikrogramů oxidu siřičitého na metr krychlový a denní průměrné koncentrace prachu se v oblasti pohybovaly ve výši 2400 mikrogramů. Tehdy v regionu zemřelo o 20 procent lidí více než v předchozích letech. Ovzduší v oblasti, kde žilo osm milionů lidí, bylo na začátku 60. let opravdu špatné.

Po projevu Willyho Brandta se ale Porúří začalo měnit. Pozdějšímu kancléři a držiteli Nobelovy ceny míru se podařilo (se mu) přesunout regionální problém do středu politického zájmu a udělat z něj politickou prioritu. Na pomyslném konci příběhu o „modrém nebi“ stojí město Essen, které bylo v roce 2017 prohlášeno za zelené hlavní město Evropy.

Mohla by to být inspirace pro Česko? Porúří má podobnou historii jako Moravskoslezský kraj, i když průmyslová oblast mezi řekami Rúr, Rýn a Lippe zabírala mnohem větší území než v aglomeraci Ostrava/Karviná/Frýdek-Místek. Podívejme se zpátky do minulosti na to, co konkrétně Německo a Porúří udělaly pro to, aby místní dýchali čistší vzduch.

