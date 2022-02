Zvýšením základní úrokové sazby na 4,5 procenta udělala ČNB z koruny „nejdražší“ měnu v Evropské unii, co se týče nákladů na dlužní kapitál. To se promítne do nákladů firemního financování, a také nákladů na realizaci fúzí a akvizic (M&A). Kromě toho se po rekordním roce 2021 pro M&A objevuje celá řada dalších okolností, které by mohly ochladit nažhavený trh nákupů a prodejů v Česku. Jsou jimi hlavně přetrvávající nejistota na trhu kvůli šíření omikronu či napětí na východě Evropy. Střednědobě se nepochybně přidají i všechny důsledky restriktivní rozpočtové politiky státu, která bude muset krotit obří schodky a dluhové financování vzniklé během pandemické krize.

Proč si ale myslíme, že ani letos se nezbrzdí trend růstu trhu M&A? Z pohledu českých investorů vidíme, že „peníze na nákupy“ zatím zdaleka nebyly utraceny. Nad zdražením dluhového financování zamýšlených akvizic a zmíněných vysokých rizik převažuje potřeba vypořádat se s velkou zásobou hotovosti a nutností tuto hotovost zainvestovat, zvlášť když ji inflace znehodnocuje. A koneckonců ani inflace v eurozóně téměř pět procent nemůže nechávat majitele velké hotovosti zcela v klidu. Akviziční apetit na druhé straně podporuje i prognózovaný růst HDP, který podle ČNB pro letošek překračuje tři procenta, což je další signál o poměrně zdravém stavu české ekonomiky po rekordním propadu v roce 2020.

Bez ohledu na úrokové míry koruny je potřeba stále více počítat s tím, že aktivity M&A investorů s českými kořeny budou mířit na zahraniční nákupy. Domácí tah na zahraniční branku dobře ilustruje významná transakce CPI Radovana Vítka, který postupně získává kontrolu na velkým hráčem z Rakouska. Nedávno CPI vlastnilo solidních 35,5 procenta Immofinanz, ale v posledních týdnech si dalšími transakcemi zajistilo kontrolu více než 48 procent v této významné realitní společnosti. Ovládnutí majority je tedy na dosah ruky. Tento model budeme vídat čím dál častěji a ani letos nejspíše nebyl uplatněn naposledy. Podobné transakce však nejsou financované v „koruně“, a proto růst úrokových sazeb ČNB není pro tento směr M&A tak úplně relevantní.