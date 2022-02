Nadcházející prezidentské volby v Česku budou dozajista svobodné. Kandidovat může každý, kdo si sežene dost podpisů, buď přímo voličů (50 tisíc), nebo poslanců (20) či senátorů (10). Nikdo nebude lidi přímo ani nepřímo nutit hlasovat pro určitého kandidáta. Volební podvody jsou prakticky vyloučeny. Takže se zdá, že je vše v nejlepším pořádku.

Jenže volby mají být nejen svobodné, ale i férové. A tady už nastává potíž. O tom, že všichni budou mít stejné podmínky, se dá s úspěchem pochybovat. Tady je pět důvodů proč.

1. Peníze. Zdálo by se, že v prostředcích na kampaň není problém. Všichni kandidáti za ni mohou podle zákona utratit čtyřicet milionů korun před prvním kolem a dalších deset milionů v kole druhém. Jenže vtip je v tom, že náklady se začínají počítat až od chvíle, kdy předseda Senátu vyhlásí přesný termín lednových voleb. Což bývá zpravidla v září. Do té doby si mohou uchazeči o prezidentský post jet kampaň zcela bez kontroly. Což samozřejmě nahrává těm, kdo mají nekonečné finanční zdroje. Kdopak to je? Správně, především Andrej Babiš.

Dotyčný si toho je samozřejmě vědom, a tak co nevidět vyrazí ve svém obytném voze, po vzoru Zemanova autobusu Zemák, na turné po republice, jsa podporován armádou skvěle placených marketingových mágů. Miliony, či spíše desítky milionů, na které tato půl roku trvající One-Babiš roadshow přijde, oligarcha nikde vykazovat nemusí. Na kampaň vlastně může dát tolik, kolik si zamane.

Lze samozřejmě namítnout, že podobně může postupovat úplně každý. Ale je přece jen rozdíl mezi prostředky, které má k dispozici dejme tomu generál ve výslužbě nebo univerzitní profesorka na jedné straně a čtvrtý nejbohatší Čech na straně druhé.

