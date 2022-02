Společně dojdeme dál – popisuje jednu ze svých hodnot americká společnost Peloton ve své výroční zprávě. Výrobce běžeckých pásů, rotopedů, cvičebních aplikací a nářadí se svými dosavadními akcionáři ale už asi daleko nedojde. V lednu investiční firma Blackwells Capital, která drží v podniku ani ne pětiprocentní podíl, vyzvala ve svém dopise představenstvu ke změně řízení v Pelotonu a odvolání šéfa a spoluzakladatele Johna Foleyho. Ten podle nich vedení výrobce nezvládl.

„Zatímco akcionáři přišli (kvůli chybám Foleyho) téměř o 40 miliard dolarů, pan Foley pravidelně a opakovaně prodával své akcie, čímž si přišel na více než 115 milionů dolarů,“ vyčítá řediteli Blackwells. Akcionář tak navrhl, že by podniku mohla pomoci akvizice některou ze silných technologických či sportovních značek jako třeba Apple, Disney, Sony nebo Nike. Posledně jmenovaný výrobce sportovního oblečení už podle pátečních Financial Times projevil o koupi zájem, stejně jako Amazon. Mezi zájemci by měl být podle zdrojů FT i Apple. Od té doby akcie Pelotonu obrátily a rostou.

