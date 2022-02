Když bulvární média zasáhnou do osobnostních práv populárních lidí, není cílem přiznaného odškodnění jen kompenzovat újmu poškozenému, ale také potrestat šiřitele nepravdivých zpráv. Vyplývá to z nedávného rozhodnutí Ústavního soudu, který se zabýval zásahem do osobnostních práv herce Oldřicha Kaisera způsobeným vydavatelem deníku Blesk.

Před pěti lety byly na webu Blesku zveřejněny nepravdivé informace o příbuzenství Oldřicha Kaisera s komunistickým prezidentem Antonínem Zápotockým, který působil v úřadu po Klementu Gottwaldovi v období spojeném mimo jiné s politickými procesy 50. let.

Oldřich Kaiser se proti těmto tvrzením ohradil a obrátil se se žalobou na soud. Požadoval odstranění nepravdivých informací, omluvu a pětimilionové odškodnění, které odůvodňoval tím, že publikováním obdobných nepravdivých výroků vydavatel vydělává obrovské sumy.

Žalobě zprvu soud nevyhověl, s odvoláním byl však herec částečně úspěšný, když mu odvolací soud přiznal náhradu nemajetkové újmy ve výši 100 tisíc korun. Původní požadavek na zadostiučinění v řádu milionů korun ovšem soud považoval za přehnaný.

