Je středa večer a podnikatel Andrej zamyká vstupní dveře svého obchodu v ukrajinském přístavním městě Mariupol. Uvnitř zůstává skupina šesti lidí, kteří se tu každé dva týdny scházejí na degustace nových piv. Andrejův obchod se totiž jmenuje Brothers Beer a je plný řemeslných piv. Je to prý jeden z úplně prvních podniků svého druhu v Mariupolu. „Byl jsem jednou pracovně v Záporoží a narazil jsem na obchod s pivem, kde měli věci, které jsem nikdy neviděl. Četl jsem, že existuje nějaký styl IPA a další, ale nikdy jsem to neochutnal. Byla to láska na první pohled. A tak jsem si řekl, že otevřu takový obchod v Mariupolu,“ říká majitel obchodu Andrej. Velký byznys to prý ale není. „Občas mám pocit, že to v zásadě dělám kvůli tomu, abych si ta piva přivezl pro sebe. Ale ono to je samozřejmě složité. Kolik je lidí, kteří si můžou dovolit zaplatit v Mariupolu devadesát hřiven (asi šedesát korun) za lahev piva?“ pokládá rétorickou otázku otázku Andrej. V následné debatě se hosté shodují, že reálná průměrná mzda je ve městě asi dvanáct tisíc korun.

