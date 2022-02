Až sto tisíc ruských vojáků může ve středu zaútočit na Ukrajinu, prohlásil koncem uplynulého týdne americký prezident Joe Biden. A byznys po celém světě začal na možnost války reagovat. Klesaly akcie a zdražila ropa, jež je tím nejcitlivějším indikátorem mezinárodního napětí. Investoři také začali skupovat státní dluhopisy coby bezpečná aktiva.

„Závažnost další reakce trhů bude odpovídat závažnosti invaze,“ řekl agentuře Reuters Michael Farr, zakladatel fondu Farr, Miller and Washington spravujícího aktiva za dvě miliardy dolarů. HN přináší čtyři věci, které byznysu případná ruská agrese na Ukrajinu přinese.

1. Zblázní se ceny ropy a plynu

Podle údajů Eurostatu se dováží do zemí Evropské unie z Ruska 41 procent zemního plynu a asi čtvrtina ropy. Jakékoli omezení dodávek, k němuž by při konfliktu mohlo dojít, rychle povede ke zvýšení cen, které se vrátí minimálně na hodnoty obvyklé v posledním čtvrtletí roku 2021. Tehdy stál plyn dvaapůlkrát více než aktuálních 77 eur za megawatthodinu. Podnikům by se tím zvýšily náklady na energie, zdražila by doprava a domácnostem účty za topení. To by dále přispělo k inflaci, která je i bez toho vysoká.

Omezení dodávek by bylo problémem pro chemický průmysl, třeba pro výrobce zemědělských hnojiv, mezi něž patří koncern Agrofert. Očekávané mezinárodní sankce by navíc zkomplikovaly povolení pro provoz nejnovějšího plynovodu Nord Stream 2, jejž ruský Gazprom loni dokončil. Alternativou je jen zkapalněný plyn (LNG), jehož dovoz do Evropy v lednu narostl o 40 procent.

