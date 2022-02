Poslední zasedání Evropské centrální banky nepřineslo na první pohled nic převratného. Následné komentáře zástupců ECB si však trh interpretoval jako ohlášení konce záporných úrokových sazeb. Termínové obchody s úrokovými mírami již ukazují kladné úroky na konci letošního roku. Do volného pádu přešly ceny státních i podnikových dluhopisů, a jejich výnosy tedy prudce rostou. Jde o událost bez nadsázky historickou.

Experiment se zápornými úrokovými sazbami trvající od roku 2014 zřejmě již zanedlouho skončí. Podrobnější analýzu této měnové politiky nám s odstupem pár let určitě přinese bezpočet akademických prací na toto téma. Již nyní však lze vážně polemizovat o smysluplnosti tohoto pokusu. Krátkodobě svá pozitiva tato měnová politika určitě přinesla. Po světové finanční krizi v roce 2008, která se metamorfovala do evropské dluhové krize v roce 2011, se Evropa propadla do recese a hrozilo nesplacení dluhu některými slabšími zeměmi. Po zahájení experimentu se růst evropské ekonomiky zvedl a eurozóna se nerozpadla.

Jakou cenu však za toto opatření platíme? Záporné sazby a nákupy dluhopisů na mnoho let zmanipulovaly úrokové míry všech druhů a splatností. V případě státních dluhů vznikl bizarní stav, kdy státy dostávají peníze za to, že se zadlužují. Bylo by divné, kdyby v takovém prostředí nedošlo k do té doby nemyslitelným deficitům rozpočtů. Záporné úroky probublaly na trh podnikových dluhopisů a v některých zemích i do hypoték. Konzervativní výnos zmizel a zodpovědní lidé byli státem dohnáni ke spekulacím s nemovitostmi, akciemi či kryptoměnami. Jaký je výsledek? Nedostupné bydlení, konfiskace úspor lidí skrze inflaci, největší zdražování za posledních několik desetiletí a spekulativní bubliny v řadě aktiv.

Nyní jsme s vysokou pravděpodobností na konci éry, o které se jednou budou učit naše děti. Nemysleme si, že nerovnováhy, které se zde budují od poslední finanční krize v roce 2008 a v určitém smyslu již od roku 2000, zmizí za týden či za měsíc. Ceny mnoha aktiv čeká normalizace na úroveň historicky obvyklejších výnosů.