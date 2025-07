Nejlepší věci jsou zadarmo. Opravdu? Nevím. Určitě ne všechny nejlepší věci jsou zadarmo a už vůbec ne všechny věci zdarma jsou ty nejlepší. Kolik by ale stálo rozpohybování evropské ekonomiky s objemem 18 bilionů eur? To vím. Když využijeme infrastrukturu evropských ECAs (Export Credit Agencies) se zajištěním Evropské unie, tak to nebude minimálně na začátku stát vůbec nic. Tento rámec evropské podpory se obejde bez balíčků pomoci, bez dotačních programů a bez nutnosti navyšování evropského rozpočtu. Pracovně mu říkám „česká iniciativa“.

Zbývá vám ještě 80 % článku

Co se dočtete dál Jak může česká iniciativa oživit evropskou ekonomiku.

Jaké nástroje využívají exportní úvěrové agentury.

Jak česká iniciativa reaguje na ztrátu konkurenceschopnosti v Evropě.