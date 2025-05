Meziroční srovnání dat za leden až březen 2025 ukazuje, že obchodní vztahy mezi Českou republikou a Spojenými státy procházejí významným zemětřesením, které však může být jen krátkodobé.

Obchodní tok v prvním čtvrtletí zrychlil a obrat zesílil, když jedním z možných vysvětlení byla snaha podniků využít ještě stabilního prostředí před zavedením cel. Výsledky však nejsou jednoznačně pozitivní, zejména pro některé segmenty českého vývozu.

Import z USA do Česka v březnu 2025 meziročně vzrostl o výrazných 30,1 procenta, přičemž hodnota dovozu dosáhla 14,26 miliardy korun oproti 10,96 miliardy v březnu 2024. Podobně únor přinesl nárůst o 12,5 procenta. Leden byl naopak zatížen propadem o 15 procent, patrně v důsledku předzásobení v závěru roku 2024 před zavedením cel.

Export do USA se v lednu 2025 meziročně téměř zdvojnásobil (+76 procent), když dosáhl 10,79 miliardy. V únoru a březnu tempo růstu zpomalilo (2,7 procenta a 23,2 procenta), přesto udrželo pozitivní dynamiku. Celkově si český vývoz za letošní první kvartál polepšil o více než 4,5 miliardy korun.

Tento vývoj odráží dva paralelní efekty. Na jedné straně vysoká adaptabilita českých exportérů umožnila relativně rychlou reakci na změny v celním režimu, včetně přesunu části výroby a objednávek, na straně druhé slabší kurz koruny vůči dolaru v prvním čtvrtletí 2025 podpořil konkurenceschopnost českého zboží.

Vyšší cla zvedla vývozní apetit českých firem. Zde je prostor pro vládu, která by měla začít intenzivně komunikovat s exportéry a společně se připravovat na různé varianty situací, jež mohou nastat. I když export do USA není pro Česko zásadní, existuje řada firem, pro které může být životně důležitý. Vláda by je měla znát a umět jim pomoci.

Navzdory zavedeným clům obchodní vztahy s USA prokazují vysokou elasticitu. Pro české exportéry to potvrzuje nutnost diverzifikace a soustředění se na jiné trhy a schopnosti pružně reagovat na regulatorní prostředí. Pro vládu vzniká příležitost pro cílenější podporu segmentů, které mohou profitovat i v protekcionistickém klimatu.