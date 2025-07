Průmyslová i stavební výroba v Česku v květnu zrychlily meziroční růst a zahraniční obchod ČR skončil přebytkem 13,3 miliardy korun, který byl meziročně o 2,1 miliardy Kč vyšší. Růst vývozu i dovozu podle analytiků ukazuje na zlepšení ekonomických podmínek. Českému průmyslu podle nich pomohlo chladnější počasí, které povzbudilo energetický průmysl, optimisticky pak hodnotili nárůst nových zakázek.

Průmyslová produkce v Česku v květnu meziročně rostla o 2,2 procenta, hodnota nových zakázek o pět procent. Meziměsíčně byla ale průmyslová výroba nižší o 1,6 procenta. Stavební výroba se pak podle dat Českého statistického úřadu meziročně zvýšila o 11,6 procenta. Orientační hodnota staveb, na které bylo v květnu vydáno stavební povolení, ale meziročně klesla téměř o čtyřicet procent.

Optimismus ohledně dalšího vývoje průmyslu nepatrně zesílil, uvedl analytik UniCredit Bank Patrik Rožumberský. K příznivým zprávám zařadil zlepšující se sentiment ve výrobních podnicích, a to jak v tuzemsku, tak na evropské úrovni. Očekávané oživení však může přerušit podstatné zvýšení cel na vývozy unijního zboží do USA, které stále visí ve vzduchu. „Pokud se to zvýšení podaří odvrátit, mohl by růst průmyslové produkce ve druhém pololetí roku o něco zrychlit a za celý rok dosáhnout tempa okolo 1,5 procenta. Šlo by o první kladný výsledek od roku 2022,“ podotkl.

Naopak meziměsíční pokles výroby v průmyslu během května podle analytika Raiffeisenbank Martina Krona naznačuje, že dynamika celé tuzemské ekonomiky ve druhém čtvrtletí oproti prvnímu čtvrtletí zpomalí. Z pozitivního trendu nových zakázek lze podle něj usuzovat, že druhá polovina roku by pro český průmysl nemusela být špatná. Také on míní, že klíčové bude, jaká bude obchodní dohoda mezi USA a EU.

„Květnové výsledky stavebnictví vypadají nadějně, avšak podobně jako v průmyslu je významně ovlivnil nízký srovnávací základ z předchozího roku,“ řekl analytik a ekonom banky Creditas Petr Dufek. Stavební úřady letos podle Ondřeje Boreše, manažera společnosti Velux, udělily nejméně stavebních povolení za 25 let. České stavebnictví je pak podle něj paralyzováno především nefunkčním stavebním řízením, udělení stavebního povolení trvá dlouho a neúměrně stavebníky zatěžuje, dodal.