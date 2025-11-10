Hospodářské noviny pořádají na začátku prosince velký středoevropský summit o ekonomice s názvem Kompas pro Česko. Účast už potvrdili například bývalý vicekancléř a ministr hospodářství Robert Habeck, který se do loňska podílel na klíčových rozhodnutích ohledně německé energetiky, Petr Klement, čerstvě jmenovaný jako generální ředitel Evropského úřadu pro boj proti podvodům (OLAF), nebo Rafal Kasprów, výkonný ředitel Orlen Synthos Green Energy (OSGE), která spolu s nejbohatším Polákem Michalem Solowowem připravuje projekt malých modulárních reaktorů.
Zvaní jsou také zástupci nově vznikající české vlády a parlamentních výborů. Z byznysu promluví mimo jiné šéf Komerční banky Jan Juchelka, šéf McKinsey Viktor Hanzlík, investor Jan Barta či byznysmen Martin Vohánka. Hlavním tématem konference je ekonomická bezpečnost, odolnost a udržitelnost.
Odolnost ekonomiky se bude prolínat všemi tématy letošní konference, ať už půjde o budoucnost ocelářství, stavbu datových center, investice do inovací, bez kterých se Česko ani Evropa neobejdou, pokud chtějí udržet krok s velkými hráči v USA nebo v Asii. Novým zdrojem těchto inovací by se měly stát i vyšší výdaje na obranu inspirované i technologickými úspěchy obránců Ukrajiny. Slovíčko „dual-use“, tedy dvojí užití pro civilní i vojenskou výrobu, se stává novým buzzwordem průmyslu i start-upů, kde se přemýšlí o tom, jak v době krize evropského automotive uspět s novinkami i najít nové výrobní programy.
Součástí odolnosti je i nutná změna unijního programu Green Deal, který by se měl přizpůsobit ekonomické realitě, ale zároveň přispět k udržitelnosti ekonomického vývoje – protože i udržitelnost je součástí odolnosti. I proto se bude jedna z debat věnovat „Plánu B pro evropskou ekonomiku“, což je studie think-tanku Global Arena Research Institute postavená na zpracování velkých dat.
Robert Habeck bude hovořit také o energetice. Německo vypnulo jaderné elektrárny a prosazovalo Green Deal včetně masivního budování obnovitelných zdrojů, k nimž ale nemá dostatečně hustou a chytrou přenosovou soustavu. Zároveň chce nynější německá vláda dotovat cenu energií pro průmysl, čímž tak trochu uzavírá pomyslný kruh rozhodnutí, která přispívají k vysokým cenám energií a nižší konkurenceschopnosti německého – ale i evropského a českého průmyslu. Jak to ovlivní Česko?
