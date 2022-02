Na vývoj ruské agrese vůči Ukrajině je třeba se dívat jako na dlouhodobý proces, nikoli jen očima posledního roku, říká penzionovaný generál Ben Hodges. V minulosti velel americkým jednotkám v Evropě, nyní je seniorním analytikem amerického think-tanku CEPA.

HN: Jaký vojenský vývoj na Ukrajině nyní očekáváte?

Vidím to jako pokračování něčeho, co začalo už před lety. Je to jen další fáze. Není to nové, je to pokračování. A bohužel, zatímco Kreml přemýšlí dlouhodobě, tak my říkáme, že je to nový útok. Rusové neustále zvyšují tlak na ukrajinskou vládu jako škrtič hroznýš královský, aby způsobili kolaps ukrajinské ekonomiky. Hrozba velkého útoku, o níž všichni v posledních týdnech mluví, je toho jen součástí. Přítomnost více než stovky tisíc vojáků a námořnictva kolem hranic má samozřejmě obrovský vliv na ekonomiku. Rusové už jsou samozřejmě dávno na Donbase, jen my jsme se rozhodli dívat jinam. Pozorovatelská mise OBSE byla neustále blokována, aby tam nemohla fungovat. Předpokládám možná nějakou obojživelnou operaci v Azovském moři, aby se propojil region Donbasu s Krymem. Takže možná uvidíme útok na Mariupol. Rusové už stejně kontrolují vstup do Azovského moře.

