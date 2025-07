Ruské útoky na Ukrajinu v noci na včerejšek mají na svědomí životy dalších desítek civilistů. Jejich cílem byla věznice i nemocnice s porodnicí, vedly ukrajinské úřady. Prezident Volodymyr Zelenskyj včera oznámil, že 22 lidí bylo zabito a 85 zraněno při ruských útocích v Záporožské oblasti na jihovýchodě země a v sousední Dněpropetrovské oblasti. Později během dne úřady a policie v Charkovské oblasti na severovýchodě Ukrajiny ohlásily dalších pět zabitých civilistů po ostřelování vsi Novoplatonivka, patrně z raketometu.

„Ruská letadla bombardovala vězeňské zařízení v Záporožské oblasti. Byl to úmyslný úder, cílený, nikoli náhodný. Rusové si nemohli nevšimnout, že útočí na civilisty. Mnoho lidí zahynulo,“ napsal Zelenskyj.

Ruské rakety v noci zasáhly průmyslové město Kamjanske, kde dva lidi zabily a dalších pět zranily, oznámil šéf Dněpropetrovské oblasti Serhij Lysak. Rakety poškodily porodnici a městskou nemocnici; z pěti zraněných jsou dvě ženy – jedna těhotná – ve vážném stavu. Těhotná žena jménem Diana zraněním podlehla, bylo jí 23 let, upřesnil Zelenskyj.

„Stalo se to poté, co Spojené státy vyjádřily naprosto jasný postoj, podporovaný světem, že Rusko by mělo tuto válku ukončit a přejít k diplomacii. Každá vražda našich lidí Rusy, každý ruský úder – ačkoliv už dávno mohlo být příměří, kdyby je Rusko neodmítlo – ukazuje, že Moskva si zaslouží velmi tvrdý, skutečně bolestivý, a proto spravedlivý a účinný sankční tlak. Musí být donucena zastavit zabíjení a uzavřít mír,“ zdůraznil Zelenskyj.

Americký prezident Donald Trump v pondělí uvedl, že z 50 na deset až 12 dnů zkrátí lhůtu, kterou dal dříve Rusku k nalezení dohody o ukončení války proti Ukrajině, a to pod hrozbou sankcí proti Moskvě a proti odběratelům ruských surovin.

„Vzali jsme na vědomí prohlášení prezidenta Trumpa. Pokračuje speciální vojenská operace a my nadále zůstáváme oddáni mírovému procesu urovnání konfliktu okolo Ukrajiny a zajištění našich zájmů během tohoto urovnání,“ řekl podle agentury Interfax mluvčí Kremlu Dmitrij Peskov.