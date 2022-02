Ministerstvo práce a sociálních věcí připravuje návrh, podle kterého by rodiče do osmi let mohli mít celkem dva měsíce dovolené navíc. V zásadě by to ročně dělalo týden volna navíc ke čtyřem týdnům v zákoně, případně pěti, pokud mají benevolentnějšího zaměstnavatele. Platit by to měl nakonec stát, cílem je, aby rodiče měli dost času na děti. Finální znění by mělo být jasné do konce dubna.

Dříve než se vzedme nevole všech možných svazů a asociací podnikatelů a zaměstnavatelů, co že to ta unie zase „zpackala“ (ano, návrh vychází z Bruselu), je nutné dodat, že vůbec nejde o špatnou věc. Stejně jako nebyl špatný návrh navýšit dovolenou na pět týdnů, což při schvalování novely zákoníku práce silně rozporovali zaměstnavatelé a nakonec se to do zákona skutečně nedostalo. A stejně tak nebylo špatně zavést v únoru 2018 placenou otcovskou dovolenou, ba ani ji prodloužit z jednoho na dva týdny, což platí od letošního roku. Byť ji mnoho novopečených otců ignoruje.

