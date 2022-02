Sankce a zhoršení obchodu mezi Evropskou unií a Ruskem by mohly vést k dalšímu růstu cen elektřiny a paliv a ke zrychlení inflace. Přesto, že je Rusko hodně závislé na dovozech technologií z EU, nejvíce by Evropu zasáhly výpadky dodávek plynu a ropy. Možná by tak byla nucena i dočasně pozdržet plány na odstávky uhelných a jaderných elektráren, aby si zajistila alternativy k ruskému plynu. Myslí si to David Navrátil, hlavní ekonom v České spořitelně. Jeho tým vytváří analýzy ekonomického vývoje v největší české bance co do počtu klientů.

Navrátil také v rozhovoru pro HN upozorňuje, že v nejhorším případě by geopolitické napětí mohlo Česku přivodit takzvanou stagflaci – hospodářskou stagnaci doprovázenou rychlým růstem cen. „Na to by ČNB pravděpodobně reagovala rychlejším snižováním úrokových sazeb, než jak to je naplánováno nyní,“ říká Navrátil. Také by podle něj mohla oslabit koruna.

Rozhovor vznikal ještě před oznámením sankcí EU vůči Rusku.

Chcete číst dál? Ještě na vás čeká 90 % článku. S předplatným HN můžete začít číst bez omezení a získáte plno dalších výhod! Máte již předplatné? Přihlaste se. Nebo si kupte jen tento článek za 19 Kč.

Nákup jednoho článku Vyberte si způsob platby Platba kartou Rychlá online platba Zpracování osobních údajů a obchodní sdělení Pokračováním v nákupu beru na vědomí, že mé osobní údaje budou zpracovány dle Zásad ochrany osobních a dalších zpracovávaných údajů, a souhlasím se Všeobecnými obchodními podmínkami vydavatelství Economia, a.s. Nepřeji si dostávat obchodní sdělení týkající se objednaných či obdobných produktů společnosti Economia, a.s. » Zaškrtnutím políčka přijdete o možnost získávat informace, které přímo souvisí s vámi objednaným produktem. Mezi tyto informace může patřit například: odkaz na stažení mobilní aplikace, aktivační kód pro přístup k audioverzi vybraného obsahu, informace o produktových novinkách a změnách, možnost vyjádřit se ke kvalitě našich produktů a další praktické informace a zajímavé nabídky. Nechci dostávat obchodní sdělení týkající se objednaných či obdobných produktů společnosti Economia, a.s. Přeji si dostávat obchodní sdělení společnosti Economia, a.s., týkající se též jiných než objednaných či obdobných produktů. Informace o zpracování osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení jsou dostupné zde. KOUPIT ČLÁNEK Připravujeme platbu, vyčkejte prosím. Připravujeme platbu, vyčkejte prosím. Platbu nelze provést. Opakujte prosím akci později. Platbu nelze provést. Opakujte prosím akci později.

Zadejte e-mailovou adresu E-mailová adresa Zadejte e-mailovou adresu. Zadaná e-mailová adresa je ve špatném formátu. Máte již účet? Přihlaste se. Na e-mailovou adresu vám pošleme potvrzení o platbě. Zároveň vám založíme uživatelský účet, abyste si článek mohli po přihlášení kdykoliv přečíst.

Přihlaste se

Zdá se, že už se známe Pod vámi uvedenou e-mailovou adresou již evidujeme uživatelský účet. Přihlaste se.